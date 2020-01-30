https://static.news.ru/photo/2d4cc7c2-436d-11ea-8b17-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в резкой форме прокомментировала заявление экс-президента Украины Леонида Кравчука о «встрече» Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове незадолго до Второй мировой войны.

Вас чем там лечат? Вы вообще в своём все уме? Там вообще остался кто-то на Украине, кто может раздать им какие-то первичные пособия по истории Великой Отечественной войны, Второй мировой войны? — приводит слова дипломата ТАСС.

Что касается высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны, то как заметила Захарова, оно является по сути предательством истории.

Подобные заявления переходят все границы в принципе, они являются откровенным предательством истории своего же народа. Придумывать равную ответственность убийцы и жертвы преступно и аморально, — резюмировала она.

Ранее Леонид Кравчук рассказал, что Иосиф Сталин и Адольф Гитлер встречались во Львове накануне Второй мировой войны. Позже он признался, что не видел каких-либо архивных документов, которые бы подтвердили встречу двух деятелей. Об этом он узнал из газеты и не ручается за достоверность этой информации, писал NEWS.ru.