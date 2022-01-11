Захарова заявила, что эффективность миссии в Казахстане очевидна всему миру

Эффективность миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане очевидна всему миру. Этой эффективности не признают только те, кто в принципе не следит за ситуацией в республике, заявила в эфире телеканала «Россия 1» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Эффективность этой акции, этих шагов <...> могут не признать только те, кто вообще не следит за ситуацией, у кого нет Интернета, например, или у кого нет просто желания зайти, почитать, посмотреть и послушать, — сообщила дипломат.

Ранее Захарова заявила о том, что оценки западных стран по поводу ситуации с вводом сил ОДКБ в Казахстан, который они назвали нелегитимным, продиктованы банальной злобой, а её причина заключается в том, что так эффективно они реагировать на кризис не могут. В качестве примера дипломат привела ситуацию с Афганистаном, по сравнению с которой руководство ОДКБ показало высокий уровень владения ситуацией.

Ранее посольство РФ в США заявило, что Вашингтон не имеет права советовать контингенту ОДКБ, как наводить порядок и соблюдать права человека в Казахстане. Миротворцы развернули силы в республике по приглашению властей страны и занимаются охраной важных объектов.

Контингент ОДКБ по запросу президента Казахстана прибыл в страну для выполнения своей миссии — оказания вооружённой поддержки одному из членов организации. После стабилизации обстановки в республике была проведена внеочередная сессия ОДКБ в режиме видеоконференции, после которой, по мнению Захаровой, у США не должно было остаться вопросов.