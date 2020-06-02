Захарова усомнилась в эффективности G7 без участия Китая

https://static.news.ru/photo/8894b2c0-a4c5-11ea-819b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инициатива президента США Дональда Трампа о проведении саммита G7 в расширенном формате имеет верное направление, но отсутствие Китая не обеспечит универсального представительства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Очевидно, например, что без участия Китая едва ли возможно реализовать серьёзные начинания глобального значения, — цитирует её ТАСС.

Захарова добавила, что в Москве поддерживают мнение Трампа о том, что «семёрка» в нынешнем формате очень устарела. Вопросы мировой политики и экономики не могут решаться эксклюзивными клубами стран Запада. При этом она напомнила, что существует G20, в которую входят и страны G7, и БРИКС.

Накануне стало известно, что Трамп хочет пригласить Россию для участия в саммите «семёрки», который может состояться в сентябре. Американский лидер также высказался за участие в нём Австралии, Индии и Южной Кореи.

Как писал NEWS.ru, в Кремле об этой инициативе осведомлены, но ожидают от Вашингтона дополнительную информацию. Это связано в том числе и с тем, что против участия России в саммите высказалась Канада.