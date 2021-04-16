Захарова рассказала Зеленскому, что такое настоящая энергетическая война

https://static.news.ru/photo/02f260be-9ec4-11eb-83aa-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: mid.ru

Энергетическая блокада Крыма украинскими властями является энергетической войной, а не строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она прокомментировала высказывание украинского лидера Владимира Зеленского, который назвал строительство СП-2 энергетической войной.

Нет. Энергетическая война — это энергоблокада Крыма, — отметила дипломат.

По её словам, в октябре 2015 года украинские активисты повредили опоры линий электропередачи, которые связывали полуостров с Украиной, а в ноябре того же года злоумышленники взорвали опоры четырёх ЛЭП. Из-за этой диверсии Крым остался без света, также поставки электроэнергии были прекращены на прилегающую к нему территорию Украины. Захарова отметила, что вместе с железнодорожной и водной блокадой получается не просто энергетическая война, а «энергетическая война, результатом которой мог быть геноцид».

Дипломат напомнила, что Россия в 2016 году запустила энергомост Кубань — Крым, а в 2021 году начал работу Бельбекский водозабор, благодаря которому Севастополь получил более 1 млн кубометров воды. В ответ на транспортную блокаду через Керченский пролив был построен Крымский мост.

Вот это всё и есть энергетическая война киевского режима, решительный и мирный ответ на которую дала Россия. А проект «Северный поток — 2» — это бизнес, цивилизованный и выгодный, — подчеркнула дипломат на своей странице в Facebook.

Как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что запрашивал телефонный разговор со своим коллегой Владимиром Путиным, но в Москве сначала не подтвердили запрос, а потом официально заявили, что его не было.