Зеленский подтвердил, что запрашивал разговор с Путиным

https://static.news.ru/photo/3552abc0-9e99-11eb-a9c3-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что запрашивал разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, но в Москве его не подтвердили, а потом и вовсе заявили, что запроса не было.

Я запросил, когда погибло четверо наших воинов и двое были ранены. Я попросил руководителя офиса связаться, я хотел поговорить с Путиным. Но они не подтвердили разговор — разговора не было. Сначала они официально сказали, что запроса не было. Но я же помню, — рассказал в интервью французской газете Le Figaro Зеленский.

Зеленский направил запрос Путину на предмет переговоров о снижении эскалации в Донбассе сразу после обстрела под посёлком Шумы Донецкой области 26 марта. По словам его пресс-секретаря Юлии Мендель, «положительного ответа на запрос не поступало».

Как писал NEWS.ru, Владимир Зеленский расстроился, что его коллега из Франции Эммануэль Макрон питает больше уважения к Владимиру Путину и дружит с ним больше, чем с самим Зеленским. Кроме того, он потребовал, чтобы ЕС принял Киев в свои ряды и пригласил в НАТО, потому что «пора уже переходить от слов к решениям». Зеленский выразил уверенность: чтобы доказать слова Макрона о том, что Украина — «часть европейской семьи», необходимо «действовать соответствующим образом».