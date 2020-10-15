Захарова рассказала о «последней капле» в отношениях России и Европы

https://static.news.ru/photo/925f193e-0e8e-11eb-b7b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/Global Look Press

Представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос о том, могут ли новые санкции ЕС против России стать «последней каплей» в отношениях Москвы и Брюсселя и заметила, что теперь пришла очередь европейцев доказывать свою состоятельность как надёжных партнёров.

В эфире телеканала «Россия 24» Захарова отметила, что Москва во все времена была надёжным партнёром для Европы и никогда не подводила своих коллег по ЕС, поставляя ресурсы и не применяя давление с помощью энергетического рычага.

Может быть, мы прерывали поставки газа, может быть, мы на ниве энергодипломатии были нечистоплотны — когда такое было? Десятилетиями мы поставляли ресурсы, десятилетиями являлись надёжным оператором, несмотря на то, что менялось не только название, но и политический строй в нашей стране, — сказала Захарова.

По её словам, свою надёжность Россия уже доказала и более того, всегда приходила на помощь Европе в кризисные годы.

Поэтому вопросы адресуйте им — что они имеют в виду, и пусть они теперь доказывают свою надежность как партнёров, — отметила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщал NEWS.ru, ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в сохранении экономических интересов в отношениях с Евросоюзом, но не намерена унижаться. Такое заявление министр сделал в связи с ростом антироссийского накала в Европе из-за ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального, в котором Брюссель обвиняет Москву.

14 октября комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал состав новых санкций против России по Навальному. При этом в пакете антироссийских мер состав фигурантов «черного списка» ЕС уменьшился «примерно до пяти человек».