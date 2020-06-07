МИД РФ: за шпионскими скандалами в ФРГ «торчат американские уши»

https://static.news.ru/photo/4732341a-a8cb-11ea-915e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder /Global Look Press

США десятилетиями влияют на политику Германии. Белый дом старается навязывать свою волю практически по всем вопросам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, о давлении на Берлин говорят и наличие американских военных в ФРГ, и жёсткие заявления Белого дома по вопросам энергетики, и шпионские скандалы. Одним из самых громких инцидентов стала прослушка разговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Уши в Берлине у США торчат давно, десятилетиями уже. Причём такая, я бы сказала, серьёзная заявка на влияние на Берлин по всем вопросам. <...> И вот это как раз было всё доказано, у этого есть факты, и это признанные факты были. Их никто не опроверг, — рассказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Она добавила, что масштаб внутренних проблем Соединённых Штатов Америки, включая расовую дискриминацию, уже невозможно скрыть, однако Вашингтон попробует переключить внимание мировой общественности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что РФ и Китай ещё в 2019 году обсуждали методы противостояния давлению со стороны стран Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.