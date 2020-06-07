Захарова: КНР и Россия обсуждали методы борьбы с давлением Запада

https://static.news.ru/photo/e48f0814-a8c6-11ea-a7d4-fa163e074e61_660.jpgМария ЗахароваФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
РФ и Китай ещё в 2019 году обсуждали методы противостояния давлению со стороны стран Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, стороны анализировали российский опыт борьбы с необоснованными обвинениями, русофобией, травлей отечественных СМИ, высылкой дипломатов, отказами в аккредитации.
И мы обсуждали это примерно год назад, даже меньше, в ходе консультаций, и тогда ещё в отношении Китая не звучала та риторика, которая началась сегодня, сейчас, последние месяцы, и мы её предвидели, — рассказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
В последние дни отношения между Вашингтоном и Пекином резко испортились. Причиной является разрабатываемый парламентом КНР проект закона о защите нацбезопасности Гонконга.
Белый дом считает, что Китай хочет ликвидировать высокую автономность региона. Глава США Дональд Трамп угрожает Поднебесной санкциями и хочет лишить Гонконг специального статуса. КНР жёстко отвергла все критические замечания, отметив, что решение проблемы Гонконга является частью внутренней политики республики.
Ранее NEWS.ru сообщал, что посол Соединённых Штатов Америки в Германии каждый день угрожает ФРГ, требуя поменять политику государства в области энергетики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, дипломат пытается склонить Берлин к сотрудничеству не с РФ, а с Вашингтоном.