Захарова: КНР и Россия обсуждали методы борьбы с давлением Запада

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США стремятся заставить власти Германии переписать свою энергетическую политику и отказаться от сотрудничества с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Сделать выбор — сначала отказаться от сотрудничества, взаимовыгодного и выгодного Германии, и переориентироваться на энергоносители, в частности, США, — сказала она в эфире телеканала «Россия 1». Добиваясь этого, Вашингтон оказывает...