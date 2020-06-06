Захарова: Вашингтон попробует переключить внимание со своих проблем

Масштаб внутренних проблем Соединённых Штатов Америки, включая расовую дискриминацию, уже невозможно скрыть, однако Вашингтон попробует переключить внимание мировой общественности.
Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Это и здравоохранение, и отсутствие единства в западных рядах, которое выдавалось за единство, это и социокультурные проблемы, — отметила представитель МИД.
«Второй большой блок проблем», на который обратила внимание Захарова, — это тема расизма, которая сейчас «предстала в полный рост». Дипломат подчеркнула, что США попытаются сохранить свой имидж, устроив «медийный внешнеполитический шум».
Расовая тема в США актуализировалась после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицией 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота). Инцидент спровоцировал волну акций протеста и беспорядков на всей территории Соединённых Штатов.
Как передавал NEWS.ru, Захарова заявила, что посол США в Германии каждый день угрожает ФРГ, требуя поменять политику государства в области энергетики.
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