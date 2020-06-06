Захарова: Вашингтон попробует переключить внимание со своих проблем

https://static.news.ru/photo/abb46cf6-a8c5-11ea-a200-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Масштаб внутренних проблем Соединённых Штатов Америки, включая расовую дискриминацию, уже невозможно скрыть, однако Вашингтон попробует переключить внимание мировой общественности.

Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1». По её словам, целый ряд проблем США высветила пандемия коронавируса.

Это и здравоохранение, и отсутствие единства в западных рядах, которое выдавалось за единство, это и социокультурные проблемы, — отметила представитель МИД.

«Второй большой блок проблем», на который обратила внимание Захарова, — это тема расизма, которая сейчас «предстала в полный рост». Дипломат подчеркнула, что США попытаются сохранить свой имидж, устроив «медийный внешнеполитический шум».

Расовая тема в США актуализировалась после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицией 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота). Инцидент спровоцировал волну акций протеста и беспорядков на всей территории Соединённых Штатов.

Как передавал NEWS.ru, Захарова заявила, что посол США в Германии каждый день угрожает ФРГ, требуя поменять политику государства в области энергетики.