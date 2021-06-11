Захарова раскрыла реальное отношение европейцев к России

Россия в восприятии простых европейцев является необходимым партнёром, а вовсе не противником. Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она
Граждане ЕС именно так воспринимают нашу страну, а совсем не как «противника», образ которого пытается навязать им политический и медийный истеблишмент, — написала Захарова.
В такой же роли воспринимают граждане Европы и Великобританию — бывшего участника ЕС.
Не сестра она теперь, а просто соседка — необходимый партнёр, — резюмировала представитель МИД РФ.
Ранее Мария Захарова оценила заявление G7 о «стабильных» отношениях с Россией.