https://static.news.ru/photo/50f656c4-c342-11eb-9f25-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Россия в восприятии простых европейцев является необходимым партнёром, а вовсе не противником. Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она рассказала , что накануне ряда саммитов в Европе институты YouGov и Datapraxis организовали опрос жителей 12 стран ЕС. При этом охвачены были как представители «старой» Европы, так и жители стран, недавно присоединившихся к союзу. В результате выяснилось, что европейцы воспринимают США и Россию примерно одинаково — в качестве «необходимого союзника».

Граждане ЕС именно так воспринимают нашу страну, а совсем не как «противника», образ которого пытается навязать им политический и медийный истеблишмент, — написала Захарова.

В такой же роли воспринимают граждане Европы и Великобританию — бывшего участника ЕС.

Не сестра она теперь, а просто соседка — необходимый партнёр, — резюмировала представитель МИД РФ.

Ранее Мария Захарова оценила заявление G7 о «стабильных» отношениях с Россией.