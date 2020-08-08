Захарова прокомментировала введённые Трампом меры против TikTok

https://static.news.ru/photo/9dff1c32-d971-11ea-89bf-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: МИД России/vk.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия властей США в отношении китайской соцсети TikTok представляют собой пример недобросовестной конкуренции.

По её словам, российское ведомство видит в «необоснованно жёстких рестриктивных действиях» Штатов в отношении соцсети нарушение многих международных обязательств Вашингтона, касающихся свободного и широкого распространения всех форм информации и свободного выбора ее источников.

Запрет американским гражданам сотрудничать с владеющей TikTok китайской компанией ByteDance в рамках агрессивного принуждения к продаже этой соцсети американским корпорациям представляет собой очередной вопиющий пример недобросовестной экономической конкуренции, — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что действия властей США идут вразрез с принципами рыночной экономики, а также являются нарушением норм Всемирной торговой организации, передаёт ТАСС.

Попытка вашингтонского истеблишмента оправдать столь бесцеремонное выкручивание рук китайскому конкуренту в целях его поглощения необходимостью обеспечения национальной безопасности выглядит особенно цинично, — заявила российский дипломат.

Она также призвала Вашингтон пересмотреть методы борьбы за сохранение монополии в IT-сфере и выразила надежду на то, что правозащитные организации и профильные международные структуры отреагируют на действия США.

7 августа американский президент Дональд Трамп подписал указы, запрещающие «иметь дела» с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, владеющими соцсетью TikTok и мессенджером WeChat. Документы вступят в действие через 45 дней, тогда будут запрещены любые сделки в отношении любого имущества, подпадающего под юрисдикцию США, которые связаны с WeChat, Tencent или их дочерними компаниями. Необходимость запрета американская сторона аргументирует тем, что собранные соцсетью и мессенджером данные могут предоставить Компартии КНР доступ к личной информации американских пользователей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что он не возражает против покупки TikTok американской компанией при выплате доли властям.