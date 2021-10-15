Захарова ответила на «истерию» Запада из-за «Северного потока — 2»

Призывы некоторых западных политиков «остановить „Северный поток — 2“» являются нерыночными элементами конкурентной борьбы. Что касается самого газопровода, то он является гарантом энергетической безопасности Европы и фактором инфраструктурной стабильности. Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, чем меньше времени остаётся до полного ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», тем выше поднимается градус политической и медийной «истерии» в отдельных регионах западного полушария.

Мы не говорим здесь об Украине и ее влажных энергетических фантазиях, там истерика — состояние перманентное. Речь о тех, кто ранее имел способность к самостоятельной оценке вызовов и угроз, — подчеркнула дипломат.

Она также привела несколько примеров заявлений подобного толка. Так, на днях экс-премьер-министр Польши Ежи Бузек заявил о том, что Европа имеет «последний шанс» остановить «Северный поток — 2». В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что РФ намеренно уменьшила поставки газа в ЕС, чтобы заставить Евросоюз одобрить строительство газопровода. А исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Франц Тиммерманс просто объявил, что «Европе не нужен российский газопровод».

По мнению Захаровой, подобные заявления являются удивительным и неуклюжим выражением того, что называется нерыночными элементами конкурентной борьбы.

Они не только наносят вред экономике, они еще и сомнительны с морально-этической точки зрения. Честные деловики так себя не ведут. «Северный поток — 2» — это гарант энергетической безопасности Европы, фактор инфраструктурной стабильности, — написала представитель МИД РФ.

Она также положительно оценила тот факт, что в Германии, несмотря на сильное давление извне, «это, похоже, понимают».

Ранее президент России Владимир Путин в выступлении на заседании международного форума «Российская энергетическая неделя» рассказал, почему новая газотранспортная система «Северный поток — 2» лучше, чем та, которая была построена на территории Украины. Он также заявил, что всегда относился к проекту «Северный поток — 2» исключительно как к коммерческому.