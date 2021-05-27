Захарова ответила Дуде примером «нормальности» по-польски

https://static.news.ru/photo/ffe916ee-beec-11eb-8360-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Польши Анджея Дуды о России. В качестве ответа она привела на своей странице в Facebook пример «нормальности» по-польски.

Захарова напомнила, что во время войны в Ираке эта страна была поделена на четыре военных зоны, в одной из которых располагался польский контингент.

Она отметила, что в ходе боевых действия в течение нескольких лет от рук польских солдат гибли не только иракцы, но и товарищи по оружию. В частности, один из таких инцидентов произошёл в сентябре 2004 года у города Эс-Сувайра. Тогда при взрыве транспортного средства польского контингента погибли двое военнослужащих этой страны и один военный из Латвии.

Захарова добавила, что точное количество жертв той войны не установлено до сих пор. По предположениям правозащитников, погибли сотни тысяч человек.

А сколько из них убили польские солдаты из «нормальной» страны? — задалась вопросом она.

Ранее президент Польши Анджей Дуда назвал Россию «ненормальной страной-агрессором». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что такая риторика неприемлема. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала высказывание аморальным. Замглавы думского комитета по международным делам Алексей Чепа, в свою очередь, предложил включить Польшу в список недружественных стран.