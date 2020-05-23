Захарова ответила на претензии США в связи с Договором по открытому небу

https://static.news.ru/photo/00f5ba4e-9d4a-11ea-bf94-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что претензии Вашингтона к Москве о несоблюдении Договора по открытому небу, высказывались лишь для публики. По её словам, в Белом доме даже не собирались их обсуждать.

Объяснения США только подготавливали общественное мнение к их действиям, а отговорки менялись каждые полгода, отметила Захарова в эфире НТВ.

Каждый раз это были новые претензии, которые они ничем не могли ни подтвердить, и, самое главное, в рамках имеющегося механизма не собирались даже с нами обсуждать, — рассказала Захарова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что замминистра иностранных дел Сергей Рябков назвал сумбурными объяснения США о причинах выхода из соглашения и напомнил, что американские самолёты годами летали «не над пляжами и парками» в РФ. По его словам, заявления об использовании Россией наблюдательных полётов для наведения вооружений «вызывают хохот».