Захарова отреагировала на обвинение в причастности РФ к бунтам в США

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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала обвинения со стороны США в причастности России к протестам.

Заявлять, как это сделали некоторые представители демократической партии США, о том, что «за протестами в Штатах стоят русские, Кремль и Россия», — значит, просто не уважать собственный народ или не понимать, что происходит, — цитирует Захарову РИА Новости.

По её словам, в России неоднократно призывали США заниматься собственными проблемами, а не лезть в дела других стран. Однако длительное игнорирование внутренних вопросов привело к данному исходу.

NEWS.ru информировал, что протесты в США начались в конце мая. Причиной стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб при задержании полицейскими. Волна беспорядков охватила всю страну.