Почти 1,7 тысячи протестующих задержаны за три дня беспорядков в США

Силовики задержали 1 669 человек с момента начала акций протеста в США. В 15 штатах для подавления беспорядков задействованы бойцы национальной гвардии.
Как
Протесты и массовые беспорядки в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе во время задержания. Полицейский Дерек Шовин надавил ему на шею коленом. Задержанный потерял сознание. Медики не смогли его спасти. Позже полицейского уволили из органов и предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.
В данный момент режим чрезвычайной ситуации введён в Миннеаполисе. Мэр Денвера Майкл Хэнкок ввёл в городе комендантский час.
Американские власти обвинили в беспорядках левые радикальные группировки, а также движение «Антифа», которое могут признать террористической организацией в США.
NEWS.ru писал, что президент страны Дональд Трамп пока не приказывал использовать национальную гвардию в федеральном масштабе для борьбы с беспорядками.
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