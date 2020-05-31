Почти 1,7 тысячи протестующих задержаны за три дня беспорядков в США

https://static.news.ru/photo/6cdfbc2e-a36b-11ea-877e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Силовики задержали 1 669 человек с момента начала акций протеста в США. В 15 штатах для подавления беспорядков задействованы бойцы национальной гвардии.

Как сообщает AP, к вечеру 30 мая было задержано не более 1,4 тысячи человек. Всего акции протеста проходят в 22 городах.

Протесты и массовые беспорядки в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе во время задержания. Полицейский Дерек Шовин надавил ему на шею коленом. Задержанный потерял сознание. Медики не смогли его спасти. Позже полицейского уволили из органов и предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.

В данный момент режим чрезвычайной ситуации введён в Миннеаполисе. Мэр Денвера Майкл Хэнкок ввёл в городе комендантский час.

Американские власти обвинили в беспорядках левые радикальные группировки, а также движение «Антифа», которое могут признать террористической организацией в США.

NEWS.ru писал, что президент страны Дональд Трамп пока не приказывал использовать национальную гвардию в федеральном масштабе для борьбы с беспорядками.