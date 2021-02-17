Захарова оценила требование ЕСПЧ освободить Навального

https://static.news.ru/photo/dc39b84a-714c-11eb-8c0c-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: mid/vk.com

Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить Алексея Навального является частью кампании по давлению на Москву. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Мы рассматриваем это решение как ещё один элемент в кампании давления на нашу страну. В том числе как элемент вмешательства во внутренние дела нашей страны. Это все звенья одной цепи, — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Он также назвала требование ЕСПЧ «залпом по международному праву», последствия которого в международном судебном органе, по мнению Захаровой, не понимают.

Они разрушают международно-правовую основу, которую сами не создавали. На основе и фундаменте которой построены современные международные отношения, — заявила Захарова.

Ранее глава Минюста Константин Чуйченко назвал требование ЕСПЧ освободить Навального «вмешательством в деятельность судебной власти суверенного государства».

Как сообщал NEWS.ru, адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что ЕСПЧ предписал Москве в качестве обеспечительной меры освободить оппозиционера из-под стражи. Она пояснила, что суд применил правило 39 регламента об обеспечительных мерах и они являются обязательными для исполнения. Применяются эти правила в случае, если заявителю грозит опасность. Как подчеркнула Михайлова, подобное решение «ЕСПЧ принял впервые и российские власти должны его исполнить».

2 февраля Алексею Навальному был заменён условный срок на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». После этого защита Навального обратилась в Комитет министров Совета Европы с жалобой на неисполнение Россией решения ЕСПЧ по этому судебному процессу.