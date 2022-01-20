Представитель российского МИД Мария Захарова обвинила в лжесвидетельстве главу МИД Канады Мелани Жоли, которая назвала украинцев, погибших в Донбассе, «павшими в войне с Россией». В ответ Захарова в своём Telegram-канале предложила Жоли почтить память жертв операций НАТО.

Почтит ли госпожа министр память тысяч гражданских на востоке Украины, убитых силами киевского режима и руками украинских нациствующих батальонов? — задала риторический вопрос Захарова.

Поводом для заявления стала публикация Жоли в Twitter после посещения мемориала бойцам, погибшим на юго-востоке Украины. В ней сказано, что в «войне против России» погибли почти 4,5 тысячи украинских солдат.

Almost 4,500 Ukrainian soldiers have lost their lives in the war against Russia on the eastern front.



Visiting the Wall of Remembrance in Kyiv is a reminder why we must continue to support Ukraine, itâs people, and itâs sovereignty. pic.twitter.com/eAuRhSjDGG — MÃ©lanie Joly (@melaniejoly) January 18, 2022

Захарова напомнила, что ранее Жоли курировала в том числе вопросы многоязычия, и в Канаде существует ведомство по защите, сохранению и соблюдению прав франкоязычных жителей. Между тем на Украине, по словам Захаровой, родной для подавляющего числа граждан русский язык подвергается гонениям, а языковые ведомства призваны лишь контролировать ограничивающие квоты. Она также напомнила о натовских бомбардировках Югославии, в которых принимала участие в том числе и Канада.

Интересно, сколько километров пришлось бы пройти главе МИД Канады, пожелай она, чьи имена выложили бы в одну строку? — заключила Захарова.

Ранее политолог Евгений Сатановский заявил, что Оттава готовится к первой канадско-российской войне, о которой в Москве ничего не знают. Он предположил, что власти Канады «заразились фобиями от южных соседей», и напомнил, что Канада нередко отправляет своих военных на Украину с дипломатическими целями. Так, по словам политолога, на территории страны расположены ракетные базы и центры по подготовке «диверсантов по работе в российском Крыму».