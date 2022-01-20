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Захарова обвинила в лжесвидетельстве главу МИД Канады

Захарова назвала ложью слова главы МИД Канады о погибших украинцах в войне с Россией
12:02, 20 января 2022
Захарова обвинила в лжесвидетельстве главу МИД Канады Мария Захарова Фото: NEWS.ru
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Представитель российского МИД Мария Захарова обвинила в лжесвидетельстве главу МИД Канады Мелани Жоли, которая назвала украинцев, погибших в Донбассе, «павшими в войне с Россией». В ответ Захарова в своём Telegram-канале предложила Жоли почтить память жертв операций НАТО.

Почтит ли госпожа министр память тысяч гражданских на востоке Украины, убитых силами киевского режима и руками украинских нациствующих батальонов?задала риторический вопрос Захарова.

Поводом для заявления стала публикация Жоли в Twitter после посещения мемориала бойцам, погибшим на юго-востоке Украины. В ней сказано, что в «войне против России» погибли почти 4,5 тысячи украинских солдат.

Захарова напомнила, что ранее Жоли курировала в том числе вопросы многоязычия, и в Канаде существует ведомство по защите, сохранению и соблюдению прав франкоязычных жителей. Между тем на Украине, по словам Захаровой, родной для подавляющего числа граждан русский язык подвергается гонениям, а языковые ведомства призваны лишь контролировать ограничивающие квоты. Она также напомнила о натовских бомбардировках Югославии, в которых принимала участие в том числе и Канада.

Интересно, сколько километров пришлось бы пройти главе МИД Канады, пожелай она, чьи имена выложили бы в одну строку? — заключила Захарова.

Ранее политолог Евгений Сатановский заявил, что Оттава готовится к первой канадско-российской войне, о которой в Москве ничего не знают. Он предположил, что власти Канады «заразились фобиями от южных соседей», и напомнил, что Канада нередко отправляет своих военных на Украину с дипломатическими целями. Так, по словам политолога, на территории страны расположены ракетные базы и центры по подготовке «диверсантов по работе в российском Крыму».

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