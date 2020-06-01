Захарова назвала протесты в США их внутренним делом

https://static.news.ru/photo/8aa73b50-a420-11ea-9614-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Global Look Press

Уличные беспорядки в Соединённых Штатах, которые пытаются подать как спровоцированную Россией проблему, являются внутренним делом страны. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Это их проблема, а не наша проблема. И каждую свою новую проблему, или старую, они пытаются подать как проблему, навязанную, или связанную, или придуманную, или каким-то образом мотивированную Россией, — сказала Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Поводом для комментария дипломата стало заявление экс-советника президента США по нацбезопасности Сьюзан Райс. Она предположила, что за насилием в ходе протестов в США может стоять Москва. При этом фактов и доказательств она не привела.

Акции протеста в городах США начались после убийства полицейским чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда, заподозренного в использовании фальшивого чека на $20. В столице штата Миннесота и некоторых других городах акции переросли в погромы с поджогами и мародёрством.

Как писал NEWS.ru, власти Вашингтона объявили о введении в городе комендантского часа сроком на двое суток, начиная с понедельника 1 июня с 19 часов по местному времени.