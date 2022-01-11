Захарова назвала «околесицей» обвинения России и Казахстана в агрессии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что оценки западных стран по поводу ситуации с вводом сил ОДКБ в Казахстан, который они назвали нелегитимным, продиктованы банальной злобой, а её причина заключается в том, что так эффективно они реагировать на кризис не могут. В качестве примера дипломат привела ситуацию с Афганистаном, которая, как и другие миссии Запада, не увенчалась успехом, пишут РИА Новости.

Ну, это, конечно, вызывает раздражение, я очень могу это понять, потому что все операции западного мира, которые проводились, приводили к обратному, приводили к провалу, — передаёт слова Захаровой агентство.

По словам представителя МИД России, по сравнению с ситуацией в Афганистане руководство ОДКБ показало высокий уровень владения ситуацией. Захарова также подчеркнула, что ОДКБ «сделала своё дело так, как делает своё дело врач высшей категории: моментально приведя всю ситуацию к показателям, которые были заявлены».

Я очень могу понять злобу и ненависть людей, которые сейчас на Западе критикуют, выражают недоумение по поводу действий ОДКБ по просьбе Казахстана, учитывая то, что они сотворили с Афганистаном, и то, как они оттуда вываливались, — сказала официальный представитель МИД России.

Также Захарова назвала «околесицей» заявления, что Россия в ситуации с Казахстаном является «агрессором».

Эта операция привела к прекращению кровопролития, она его остановила. И тут же мы читаем параллельно от людей, которые никогда не являлись ни глубокими аналитиками, ни знатоками ситуации, вообще не принадлежат к этому миру и не являются профессионалами, мы читаем какую-то околесицу, что Россия — агрессор и так далее, — сообщила Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Ранее посольство РФ в США заявило, что Вашингтон не имеет права советовать контингенту ОДКБ, как наводить порядок и соблюдать права человека в Казахстане. Миротворцы развернули силы в республике по приглашению властей страны и занимаются охраной важных объектов.

Контингент ОДКБ по запросу президента Казахстана прибыл в страну для выполнения своей миссии — оказания вооружённой поддержки одному из членов организации. После стабилизации обстановки в республике была проведена внеочередная сессия ОДКБ в режиме видеоконференции, после которой, по мнению Захаровой, у США не должно было остаться вопросов.