Захарова назвала главную цель Запада в ситуации с Навальным

https://static.news.ru/photo/5afd689e-f906-11ea-9fd2-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что целью западных стран в ситуации с Алексеем Навальным является нанесение удара по отношениям России и Евросоюза. Кому это выгодно, говорить напрямую она не стала.

Всё идёт в этом русле, и это выгодно. Кому? Опять же, мы знаем всех тех, кто из года в год занимался лоббированием русофобии по всему миру в различных уголках нашей планеты. Любой тезис, любая зацепка, любая причина будет найдена для того, чтобы держать этот антироссийский градус повышенным, и для того, чтобы не выпускать из цепких лап русофобской части лоббистов данную тему, — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

По мнению Захаровой, всё это используется для продвижения Западом собственных интересов. В частности, она привела в пример ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2».

Ранее Европарламент принял резолюцию, согласно которой возложил вину за отравление российского оппозиционера Алексея Навального на руководство РФ, и призвал ужесточить санкции в отношении Российской Федерации. Парламентарии потребовали от всех стран ЕС отказаться от участия в проекте «Северный поток — 2», а также ужесточить санкции в отношении РФ и внести в санкционные списки фигурантов расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Навальный потерял сознание в самолёте Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Токсикологи бундесвера определили, что россиянина отравили боевым веществом из группы «Новичок». Международное сообщество требует от России расследования произошедшего. В свою очередь Москва требует от Берлина предоставить данные, ставшие основаниями для выводов об отравлении.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявлял, что в ФРГ видят много признаков причастности РФ к отравлению оппозиционного политика, писал NEWS.ru.