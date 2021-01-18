Задержание Навального обсудят в Европарламенте 19 января

https://static.news.ru/photo/8b169e40-5998-11eb-ba5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

В повестку дня январской пленарной сессии Европарламента включили дополнительный пункт в связи с арестом российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.

Европарламент добавил на пленарное заседание на завтра дебаты по теме Навального, — написал Йозвяк в Twitter.

Он уточнил, что голосование по этому пункту состоится 21 января.

the European Parliament have added a debate on #Navalny in the plenary tomorrow. resolution on the topic likely to be voted on Thu. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 18, 2021

Накануне председатель Европарламента Давид Сассоли заявил, что «арест Алексея Навального в Москве является оскорблением международного сообщества, Европы, которая помогла спасти ему жизнь». Он попросил российские власти немедленно освободить Навального и заявил о готовности пригласить его в Европейский парламент.

Как писал NEWS.ru, вернувшийся на родину Алексей Навальный арестован на 30 суток. Такое решение принято на заседании выездного суда в отделении полиции в Химках, куда доставили задержанного в Шереметьево политика.

17 января оппозиционера, возвращающегося на родину после лечения в Германии, задержали на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево, адвоката и жену к нему не пустили.

Во ФСИН заявили, что Навальный отказывается исполнять возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, в связи с чем пригрозили заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Ведомство обратило внимание на статью в журнале Lancet на основе материалов немецкой клиники Charité, из которой следует, что отравленного «Новичком» пациента организации выписали 20 сентября, а к 12 октября «у него прошли все последствия его болезни».

Позднее стало известно, что ФСИН объявила Навального в федеральный розыск. В ведомстве заранее заявили, что собираются задержать политика по прибытии в Россию.

Судебное заседание по делу о нарушении Навальным испытательного срока назначено на 29 января.