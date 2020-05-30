Похоже, переизбирающийся в этом ноябре президент США Дональд Трамп придумал новый собственный предвыборный козырь. Не раздувая скандал с коллегой Ангелой Меркель, отказавшейся ехать на запланированный на июнь саммит «Большой семёрки» в США, и не прибегая к антипандемийным ухищрениям, он решил перенести заседание G7 на сентябрь, пригласив поучаствовать ещё и лидеров России, Южной Кореи, Индии и почему-то Австралии.

Собственно, уже пару лет Трамп при моральной поддержке французского коллеги Эммануэля Макрона муссирует идею возвращения Владимира Путина за стол «семёрки». Однако такая инициатива не встречала консенсусной поддержки внутри самого закрытого мирового клуба, да и за океаном на неё смотрели крайне подозрительно. Однако лично для Трампа ситуация на фоне миллиона американцев, поражённых COVID-19, и накрывшей страну новой волны массовой безработицы такова, что для переизбрания ему надо рисковать и делать это по-крупному. А саммит сильных мира сего в расширенном формате по идее должен не только представить миллиардера-президента в качестве успешного реформатора мировой политики, но и отразить символическую победу над инфекционной напастью ХХI века. А главные лавры усмирителя коронавируса Трамп без комплексов припишет, естественно, себе.

Иными словами, уже на пике предвыборной кампании он надеется вынуть из рукава решающий козырь. Не кролика, а целого льва цветов американского флага. А заодно публично пнуть Китай, источник, по мнению президента, всех нынешних бед, который, не будучи приглашённым на саммит, окажется как бы в особой политической изоляции. Что должно ещё раз подтвердить правильность трамповской стратегической линии на ослабление основного экономического и уже политического противника.

Но это резоны Дональда Трампа. А что же Россия? Надо сказать, что с 2014-го, когда, по изуверскому замечанию наших западных партнёров, «семёрка вышла из восьмёрки», оставив Россию как бы на мировой обочине, в Москве неоднократно самым показным образом демонстрировали своё равнодушие к утраченному статусу. То глава российского МИД Сергей Лавров заявит, что такой формат общения утратил свою актуальность и целесообразнее решать и обсуждать глобальные проблемы в рамках «Большой двадцатки». То председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев подчеркнёт, что возвращаться за такой круглый стол Россия сможет себе позволить при условии отмены всех введённых против неё санкций. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметит, что участие в «восьмёрке» для Кремля не самоцель. К тому же, мол, обсуждать мировые вопросы без участия Китая и Индии неэффективно.

Понятно, что политика — вещь тонкая. И в ней должны присутствовать только постоянные интересы при постоянно изменяющейся риторике. Тем более что Трамп слово дал, а завтра под давлением взял обратно, что уже неоднократно наблюдалось. Так что, по крайней мере, спешить с согласием для Кремля было бы крайне опрометчиво. К тому же ещё до вспышки коронавируса стало ясно, что Трамп отказался от идеи приезда на парад Победы в Москве. Так что и в этом плане Россия ничего ему не должна. Не говоря уже о складывающихся в некотором смысле союзнических отношениях с Китаем, который был бы разочарован, если бы Владимир Путин прилетел в Вашингтон. И за свой отказ с Китая можно было бы получить некую компенсацию.

Так что теперь в Кремле есть над чем серьёзно задуматься. Главное — сделать в такой игре правильную ставку.