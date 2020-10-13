За вывоз шпал из хвойных деревьев теперь будет грозить лишение свободы

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился внести шпалы из хвойных деревьев в перечень стратегически важных товаров и ресурсов. За незаконный вывоз за границу этих материалов на сумму от 100 тысяч рублей теперь будет грозить лишение свободы на срок от трёх до семи лет.
Решение связано с тем, что недобросовестные экспортеры декларировали ценные лесоматериалы, в том числе брус, как шпалы. В отдельных случаях это позволяло им уйти от ответственности, — сообщает пресс-служба кабмина.
Ранее президент Владимир Путин констатировал, что действующее в России законодательство не может эффективно защитить леса от вырубки. Он заявил о необходимости внести в нормативную базу изменения вплоть до новой редакции Лесного кодекса, писал NEWS.ru.
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