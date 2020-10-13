За вывоз шпал из хвойных деревьев теперь будет грозить лишение свободы

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Страны Запада прибегают к циничным измышлениям и подтасовкам в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его мнению, «доказательства», которые приводит ФРГ, крайне неубедительны, сотрудничества с Москвой нет и всё это больше похоже на провокацию.

13 октября в ходе заседания первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, ряд западных стран призвали РФ предоставить подробную информацию по делу об отравлении оппозиционера Алексея Навального....