Японский политолог назвал отставку Лаврова шансом на возвращение Курил

https://static.news.ru/photo/be51db6a-1d13-11eb-8944-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шансы Токио на возврат Курильских островов может повысить отставка министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Такое мнение высказал японский политолог Кэнро Нагоси.

В статье для Yahoo News Japan он указал на жёсткую позицию главы внешнеполитического ведомства. По его мнению, у Японии может появиться вероятность вернуть хотя бы два острова архипелага, если идеологический оппонент уйдёт с поста, информирует «Политика сегодня».

Политолог отметил, что японское правительство больше всех ожидает отставки Лаврова с занимаемой должности. В Токио хотели бы видеть в качестве главы российского МИД руководителя Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

Весь архипелаг Курильских островов вошёл в состав СССР после окончания Второй мировой войны. При этом в Токио до сих пор считают, что острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и другие острова, называемые японскими властями «северными территориями», принадлежат Японии. Москва в свою очередь не раз напоминала, что Курилы принадлежат России, которая не признаёт сам факт территориального спора.

Летом 2020 года были приняты поправки в Конституцию РФ. Как писал NEWS.ru, среди изменений оказались такие важнейшие положения, как суверенитет и территориальная целостность. Новые нормы призваны поставить точку в политических дискуссиях о статусе Курил. Прежде всего — внутри самой России.