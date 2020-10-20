Япония ответила на заявление о попытках России сорвать Олимпиаду в Токио

https://static.news.ru/photo/762c0732-12b1-11eb-aced-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/Global Look Press

Японские власти работают над предотвращением возможных кибератак в отношении структур и организаций Олимпиады в Токио, сообщил генсек правительства страны Кацунобо Като, комментируя заявления о предполагаемой атаке со стороны России.

По его словам, Япония проявляет большой интерес и занимается сбором сведений и анализом всего, что относится к киберпространству.

Я хотел бы воздержаться от комментариев по [каждому] отдельному факту, информации о них и анализа. Нельзя игнорировать кибератаки, которые являются вредоносным действием, раскачивающим основы демократии, — цитирует Като РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал сообщение МИД Великобритании о попытках спецслужб РФ сорвать Олимпийские игры в Токио через кибератаки. По его словам, информация британского ведомства — «редкостная чушь».

В Лондоне заявили, что спецслужбы России с помощью кибератак планировали срыв Олимпиады в Токио до её переноса на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. По словам главы ведомства Доминика Рааба, действия ГРУ, направленные против Олимпийских и Паралимпийских игр, циничны и безрассудны.