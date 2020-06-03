Ядерную доктрину Путина назвали сигналом Вашингтону

https://static.news.ru/photo/b676f688-a59e-11ea-a5ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военные аналитики издания Associated Press назвали изданный президентом Владимиром Путиным указ о российской политике ядерного сдерживания «ясным сигналом Соединённым Штатам».

Как уточнили в «ПолитЭксперте», российская сторона изменила положения своей оборонной доктрины, допустив применение ядерного оружия в ответ использование обычных вооружений, «когда под угрозу поставлено само существование государства».

Подписание указа говорит об озабоченности России по поводу разработки перспективного оружия, которое могло бы дать Вашингтону возможность поразить стратегические объекты противника, не прибегая к ядерному оружию, — цитирует издание военных экспертов.

Как писал NEWS.ru, ядерная доктрина Путина опубликована 2 июня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле исключают применение ядерного оружия первыми и стратегия России осталась оборонной.

Пентагон в марте заявил о нежелании участвовать в гонке ядерных вооружений с РФ.