Ядерную доктрину Путина назвали сигналом Вашингтону

Военные аналитики издания Associated Press назвали изданный президентом Владимиром Путиным указ о российской политике ядерного сдерживания «ясным сигналом Соединённым Штатам».
Как
Подписание указа говорит об озабоченности России по поводу разработки перспективного оружия, которое могло бы дать Вашингтону возможность поразить стратегические объекты противника, не прибегая к ядерному оружию, — цитирует издание военных экспертов.
Как писал NEWS.ru, ядерная доктрина Путина опубликована 2 июня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле исключают применение ядерного оружия первыми и стратегия России осталась оборонной.
Пентагон в марте заявил о нежелании участвовать в гонке ядерных вооружений с РФ.
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