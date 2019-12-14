https://static.news.ru/photo/df4c4cbe-1ec8-11ea-abd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

Избрание нового председателя политической партии «Яблоко» состоялось 15 декабря.

По итогам проведённого голосования набравший 69 голосов делегатов съезда бывший зампред партии Николай Рыбаков стал председателем. Второе место занял глава псковского отделения партии Лев Шлосберг (40 голосов), третье — Эмилия Слабунова (она получила 19 голосов). Председатель избирается на четыре года и не может занимать пост более двух сроков подряд, передаёт ТАСС.

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