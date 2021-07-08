«Яблоко» катится, но не такси и не автобус

Накануне Григорий Явлинский недаром призвал сторонников Алексея Навального не голосовать за его партию на будущих думских выборах, объяснив непонятливым, что «Яблоко» не такси и даже не автобус, который может кого угодно довезти до нужной тому точки. Заявление развивает его прежний, ещё февральский тезис о неприятии позиции того, кого многие соратники Григория Алексеевича именуют не иначе как узником совести. Между тем Явлинский, впервые в политической карьере отказавшийся от участия в грядущих парламентских выборах, ставит «Яблоко», и так изрядно маргинализированное, в весьма трудную ситуацию.

Алексей Навальный navalny/instagram.com

Не надо быть пророком, чтобы понять: цель «фруктов» на выборах и меркантильная, и стратегическая одновременно. А проще говоря, «Яблоку» позарез необходимо набрать не менее 3% голосов. Да, для получения думских мандатов этого явно мало. Но трёхпроцентники не просто повышают свою политическую капитализацию, но и получают вожделенное государственное финансирование. А это стабилизация аппарата и меньшая зависимость от спонсоров. Иными словами, та самая внутрипартийная стабильность, повышающая привлекательность такого политического института для новых членов.

И «Яблоко», которое после прошлых думских выборов впервые в своей истории лишилось такого финансирования, в этом смысле классический образец. А потому планка в 3% для влиятельной в прошлом политической силы — это сверхзадача, стоящая во весь рост на сентябрьских выборах перед некогда партией интеллигенции.

Естественно, такая цель придаёт политике «яблочников» дополнительную гибкость, иногда переходящую в суетные метания. При всей их известной словесной фанаберии. И историческое ядро партии публично отреклось от навальнистов ещё до того, как их структуры были признаны решениями судов экстремистскими и иноагентами. Так что политическое чутьё ветеранов партии не подвело. Некая молодая поросль пыталась вроде протестовать, но ей быстро объяснили, в чём состоят партийная дисциплина и централизм.

Григорий Явлинский Kremlin Pool/Global Look Press

Партии, всеми силами выбирающейся из омута откровенной маргинальности, в который она сама себя и затянула, приходится маневрировать, пытаясь угодить, так сказать, и вашим, и нашим. А потому наряду с вполне договороспособным Владимиром Рыжковым, который ни у кого особой изжоги не вызывает, в предвыборных списках партии оказался Андрей Пивоваров, бывший глава почившей «Открытой России». Такая фига в кармане, жест в адрес либерального электората. Но тут же в месте в списках было отказано, например, бывшему главе штаба Навального в Москве Олегу Степанову. Такие вот манёвры: и остатки прежнего радиального электората не растерять, и с властями не слишком поссориться. Так что партия, может, и не автобус, но голосующих у дороги попутчиков всё-таки выборочно подсаживает.

А заодно в партийной повестке — поддержка сторонников допуска на российский рынок западных антиковидных вакцин под лозунгом, естественно, свободы выбора для россиян. Но параллельно с этим идёт отказ от поддержки антиковидных митингов.

Неудивительно, что впервые в выборах не станет участвовать основатель партии, её неизменный многолетний гуру Явлинский, который, видимо, таким образом выразил несогласие с непоследовательностью партийной верхушки. А заодно и неверие в приличный результат партии на грядущих осенних выборах. Он, конечно, прибегает к дипломатичным объяснениям, но на практике его демарш выглядит именно так. Так что «яблочная» мечта хотя бы о трёх процентах может умереть последней.