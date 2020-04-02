Президент России Владимир Путин в своём очередном телеобращении к нации продлил действие режима нерабочих дней с сохранением заработной платы работникам до 30 апреля включительно. Он подчеркнул, что принятые ранее решения позволили выиграть время для упреждающих действий по противодействию коронавирусу. При этом глава государства наделил губернаторов дополнительными полномочиями по определению конкретного набора профилактических мер для той или иной территории. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, называют решение российского лидера логичным, так как при огромной территории и разной плотности населения в России не стоит «всех грести под одну гребёнку».

Владимир Путин выразил благодарность всем россиянам, кто соблюдает рекомендации властей и врачей, особенно президент отметил медицинских работников.

Нерабочая неделя, объявленная во всей стране, а также режим самоизоляции, предусмотренный для жителей многих регионов, позволили нам выиграть время для упреждающих действий, для мобилизации всех органов власти, для наращивания ресурсов системы здравоохранения, для того, чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно, используя как наш собственных опыт, так и лучшие практики других стран, — подчеркнул он в своём телеобращении.

При этом глава государства отметил, что угроза сохраняется и пик эпидемии не пройден. В связи с этим, по его словам, было принято решение «продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно». Президент подчеркнул, что в это время за работниками сохраняется их заработная плата.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам главы государства, ситуация с распространением болезни в российских регионах складывается по-разному. В связи с этим президентским указом губернаторам предоставлены дополнительные полномочия — до конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных для каждой из территорий с точки зрения обеспечения здоровья и безопасности людей, а также устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры.

Российский лидер призвал обеспечить взаимодействие между разными уровнями власти: федеральным, региональным, муниципальным. Он добавил, что в связи с этим поручил своим полномочным представителям в федеральных округах плотно координировать работу регионов.

Впрочем, президент не исключил, что в случае изменения ситуации с коронавирусом к лучшему власти скорректируют объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения.

По мнению гендиректора «Агентства политических и экономических коммуникаций» Дмитрия Орлова, продление главой государства домашнего режима для граждан до 30 апреля — логичная мера.

Власти хотят сдержать распространение эпидемии путём максимального ограничения контактов между людьми, и домашний режим — самый естественный путь. Президент установил рамки ответственности полпредов, губернаторов и глав муниципалитетов. Он продемонстрировал, что может умело делегировать ответственность. Понятно, что развитие ситуации будет зависеть прежде всего от решимости действий мэра Москвы и глав важнейших субъектов Федерации. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

Со своей стороны руководитель Политической экспертной группы Константи Калачёв в разговоре с NEWS.ru отметил, что Путин остаётся в роли арбитра, оценщика и психотерапевта.

Кто-то скажет, что губернаторов сделали стрелочниками, а я скажу о доверии к ним президента. Федерализм — это распределение ответственности. А полпреды нужны, чтоб никто не забывал об управленческой вертикали. Решение о всеобщем отпуске было неизбежностью. При наших пространствах и плотности населения, нашей логистике и региональных особенностях не стоит сейчас всех грести под одну гребёнку, поэтому регионам дают дополнительные полномочия. Константин Калачёв руководитель Политической экспертной группы руководитель Политической экспертной группы

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, в свою очередь, уверен, что такой шаг со стороны президента — это способ избежать взятия федеральной властью на себя ответственности за непопулярные меры и одновременно застраховаться от того, что губернаторы брать на себя такую ответственность тоже не всегда готовы.

Игорь Орлов kremlin.ru

Так, на фоне телеобращения главы государства в отставку подали сразу два региональных руководителя — губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава Республики Коми Сергей Гапликов. Однако эксперты отмечают, что это была плановая замена, которая ранее была отложена из-за предстоящего голосования по поправкам к Конституции и эпидемии коронавируса. При этом источник NEWS.ru прогнозирует, что за этими отставками скоро последуют и другие. Уже в самое ближайшее время аналогичные решения могут быть приняты в Камчатском крае и Ульяновской области, уточнил он.

Интересно, что буквально вчера «Единая Россия» заявила о недостаточных мерах по борьбе с распространением коронавируса, которые реализуют власти в Республике Коми, Архангельской области, на Камчатке, в Краснодарском и Хабаровском краях.