Александр Лукашенко и Владимир Путин Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

В Сочи завершились переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства. Встреча длилась более пяти часов.

От России в переговорах принимали участие министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, глава Минэнерго Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, первый замминистра экономического развития Михаил Бабич.

Александр Лукашенко признался, что тщательно изучил всю информацию о себе в средствах массовой информации в преддверии встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, писал ранее News.ru.

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