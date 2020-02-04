https://static.news.ru/photo/3dff8518-475b-11ea-b3b6-fa163e074e61_660.jpg Вадим Пристайко Фото: Michaela Rihova/CTK/Global Look Press

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что обсуждается возможность встречи глав МИДов стран-участниц «нормандского формата» в Мюнхене 14-16 февраля в рамках конференции по безопасности.

Пристайко также отметил, что министры иностранных дел не хотели бы, чтобы их встреча заменила саммит, на который возлагаются большие надежды, передаёт РИА Новости.

Ранее на саммите в Париже лидеры четвёрки договорились о следующей встрече в апреле.

Как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский положительно оценивает начало работы с Россией в рамках «нормандской четвёрки». По словам политика, некоторые договорённости уже воплотились в жизнь, в частности обмен пленными между Киевом и самопровозглашёнными республиками Донбасса.