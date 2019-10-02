Спикера Государственной думы РФ Вячеслава Володина пригласили во французский Страсбург на Европейскую конференцию спикеров парламентов.
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Европейская конференция спикеров парламентов пройдёт 24 и 25 октября.
Ранее, как передавал News.ru, Вячеслав Володин назвал самый значимый, по его мнению, закон из принятых в России в сентябре. Спикер посчитал важнейшей правовую норму, устанавливающую освобождение от НДФЛ средств, полученных в связи со стихийными бедствиями или чрезвычайными обстоятельствами.
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