https://static.news.ru/photo/79631704-e52d-11e9-84dd-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Спикера Государственной думы РФ Вячеслава Володина пригласили во французский Страсбург на Европейскую конференцию спикеров парламентов.

Как рассказала РИА Новости советник председателя Госдумы по СМИ Анастасия Кашеварова, приглашение Володину направила председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье. Российский спикер ещё не определился со своим участием в конференции, об окончательном решении по визиту в Страсбург будет объявлено позднее.

Европейская конференция спикеров парламентов пройдёт 24 и 25 октября.

Ранее, как передавал News.ru, Вячеслав Володин назвал самый значимый, по его мнению, закон из принятых в России в сентябре. Спикер посчитал важнейшей правовую норму, устанавливающую освобождение от НДФЛ средств, полученных в связи со стихийными бедствиями или чрезвычайными обстоятельствами.