Володин обозвал Навального бесстыдником и подлецом

https://static.news.ru/photo/903a6db2-03c0-11eb-968d-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Алексей Навальный работает в интересах западных стран. Такой вывод он сделал, проанализировав «срежессированное» отравление оппозиционера.

Навальный — бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств — тогда его заявление укладывается в эту логику, — цитирует пресс-служба Володина.

Председатель Госдумы подчеркнул, что Навального «искренне спасали все — от пилотов и врачей до президента». Он ещё раз отметил, что Бундестаг Германии не идёт на создание совместной с Госдумой рабочей группы по расследованию этого инцидента. России, по его словам, до сих пор не предоставили ни биоматериалов, ни заключения немецких врачей.

Это ещё раз доказывает, что всё было инсценировано зарубежными странами, чтобы создать напряжение в России в момент подведения итогов выборов в Белоруссии, блокировать нашу страну и не позволить защитить суверенитет союзного нам государства, — подытожил Володин.

Как писал NEWS.ru, Алексей Навальный, который в настоящее время находится в Германии после лечения в клинике Charité, заявил в разговоре с немецкими журналистами, что не боится вернуться в Россию. Политик подчеркнул, что после предполагаемого отравления перед ним стоит конкретная задача. И она заключается в том, чтобы быть «парнем, который не боится». Также оппозиционер рассказал, кто, по его мнению, стоит за отравлением. По предположению Навального, в произошедшем виноват президент России Владимир Путин. Других версий случившегося, как отметил политик, у него нет.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, находившихся в его номере.

7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 22 сентября оппозиционера выписали из немецкой клиники Charité. 27 сентября МИД Франции призвал Москву провести отрытое расследование произошедшего.