https://static.news.ru/photo/be74c116-e4ed-11e9-92d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/Global Look Press

Подписание Россией и Украиной «формулы Штайнмайера», регулирующей конфликт в Донбассе, не приведёт к завершению войны в Донецкой и Луганской областях, поскольку в таком исходе не заинтересован Вашингтон. Так считает российский военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин.

С обеих сторон есть заинтересованные люди, которые разыгрывают и Минский формат, и «формулу Штайнмайера», но всё это — полная ерунда, потому что конфликт в Донбассе — оружие третьей стороны, Соединённых Штатов, — сообщил URA.RU Жилин.

Разговоры о том, что для урегулирования донбасского конфликта нужно развести войска, эксперт тоже считает пустыми, так как уже пять лет там ничего не меняется. По его мнению, между Москвой и Киевом накопилось слишком много противоречий.

Как писал News.ru, в Минске украинская делегация подписала «формулу Штайнмайера» на очередном заседании Контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. Эта «формула» определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе. Она получила название в честь Франка-Вальтера Штайнмайера, бывшего министра иностранных дел Германии, при котором были подписаны Минские соглашения.

Экс-президент Украины Пётр Порошенко посчитал, что подписание Киевом «формулы Штайнмайера» фактически означает ослабление или снятие санкций с России. Он назвал документ «формулой Путина», который приведёт к легитимизации «незаконной аннексии Крыма».