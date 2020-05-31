Водную блокаду Крыма предложили обсудить на спецзаседании в ООН

https://static.news.ru/photo/d01fe7d0-d771-11e9-81d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: mtur.rk.gov.ru

Член Общественной палаты России и Крыма Иван Абажер предложил созвать в ООН специальное заседание, посвящённое водоснабжению полуострова и оказанию воздействия на украинские власти по данному вопросу.

Вопрос водной блокады Крыма носит гуманитарный характер. Киевские власти, по сути, предприняли попытку физического уничтожения жителей полуострова, — цитирует его РИА Новости.

Абажер назвал прекращение подачи в Крым воды из Днепра варварским решением, «которое недопустимо и кощунственно в современном цивилизационном мире». Он подчеркнул, что река берёт своё начало на российской территории, а Украина самовольно блокирует поставку воды на своём отрезке Днепра.

Ранее NEWS.ru писал, что комитет Верховной рады Украины запретил поставлять воду в Крым до его «деоккупации». Депутаты освистали нового главу украинского кабмина Дениса Шмыгаля, который предложил снабжать полуостров водой в случае гуманитарных угроз.