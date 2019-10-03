Владимир Путин, выступая в рамках дискуссионного клуба «Валдай», отметил невозможность сдерживания Китая. Такие попытки, по мнению президента, деструктивны и вредны.
Как сообщает ТАСС, президент также выступил против создания Россией политических объединений, схожих с НАТО.
Наша концепция заключается в том, чтобы не создавать новых блоков по примеру Европы или Северной Атлантики после Второй мировой войны, — подчеркнул российский лидер.
Ранее, как передавал News.ru, Владимир Путин признал, что сотрудничество России и США неизбежно, несмотря на текущую сложную внутриполитическую обстановку в Америке. Президент в то же время оговорился, что Москва готова к сотрудничеству ровно настолько, насколько готов к нему Вашингтон.
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