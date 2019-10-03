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Российский лидер Владимир Путин в шутку заметил, что иракский лидер Саддам Хусейн тоже считал, что лучше не иметь ядерного оружия и поддерживать хорошие отношения со всеми странами мира.

Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» отметил, что Нур-Султан с 1991 года говорит о необходимости ядерного разоружения. Однако он считает, что договор 1968 года не...