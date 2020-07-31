Владимир Путин денонсировал соглашение с Казахстаном по РЛС «Балхаш»

https://static.news.ru/photo/ebfefea0-d329-11ea-8ca7-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, денонсирующий соглашение с Казахстаном от 2 декабря 2014 года о передаче узла «Балхаш» в российскую систему предупреждения о ракетном нападении. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В состав узла «Балхаш» входит радиолокационная станция «Днепр», использующаяся в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства. Как пояснили РИА Новости в Минобороны, узел «Балхаш» стал избыточным после введения в строй четырёх новых радиолокационных станций в РФ.

Отмечается, что российское имущество до окончания действия соглашения вывезут в РФ. Соглашение может быть денонсировано любой стороной, уведомление должно быть направлено не менее чем за полгода до окончания его действия.

Как писал NEWS.ru, построенная в 1984 году радиолокационная станция «Дарьял» до сих пор является является самой мощной в мире, заявил главный конструктор станции Виктор Иванцов. В настоящее время «Дарьял» несёт боевое дежурство в системе предупреждения о ракетном нападении совместно c радиолокационными устройствами «Воронеж» и «Контейнер». Вместе они сканируют территорию примерно половины земного шара. Иванцов отметил, что США до сих пор не смогли построить ни одной станции метрового диапазона, и их РЛС испытывают трудности в условиях дождливой и снежной погоды.