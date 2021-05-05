Ветераны попросили Лаврова помочь снести памятник нацисту Нжде в Карабахе

https://static.news.ru/photo/19909c5a-ade2-11eb-a05e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подмосковная ветеранская организация обратилась с официальным заявлением в МИД и Минобороны России с просьбой снести памятник нацистскому пособнику Гарегину Нжде, которого в Армении считают национальным героем, в Карабахе. Ветераны считают недопустимым героизацию фашизма, сообщается на сайте Stopfashizm.ru.

Авторы обращения напомнили о преступлениях, совершённых под командованием Нжде в отношении жителей Польши, Украины, а также убийстве более 20 тысяч мирных жителей в Западном Крыму. Ветеранская организация подчёркивает значимость победы над фашизмом и считает, что нахождение памятника нацистскому коллаборанту на территории, где российские миротворцы будут праздновать День Победы, является подрывом авторитета России как борца с героизацией фашизма.

Памятник Нжде в азербайджанском Ходжавенде был установлен в январе этого года. Известно, что армянская администрация планировала установить монумент ещё несколько лет назад, однако этому помешала 44-дневная война в Карабахе, произошедшая в конце 2020-го.

Ранее 5 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Ереван. Ключевой темой переговоров с армянским руководством должна стать реализация трёхстороннего соглашения по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, подписанного в ноябре 2020 года. Представители движения «Национально-демократический полюс» Жирайра Сефиляна провели протестную акцию против визита российского дипломата. После визита в Армению Лавров 10–11 мая посетит с рабочим визитом Баку.

Гарегин Нжде — армянский политический и военный деятель, который являлся основоположником цехакронизма — армянской националистической идеологии. В годы Великой Отечественной войны он сотрудничал с нацистами. Тем не менее в Армении ряд политиков и политических деятелей считают его национальным героем. Более того, в Ереване в 2016 году был установлен бронзовый памятник Нжде. На его открытии присутствовал занимавший тогда пост президента республики Серж Саргсян.