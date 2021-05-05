Акция протеста против визита Лаврова прошла в Армении

https://static.news.ru/photo/1e534612-add2-11eb-8cb7-96000091f725_660.jpg Фото: Игорь Егоров/Global Look Press

Движение «Национально-демократический полюс» Жирайра Сефиляна провело протестную акцию против визита главы российского МИД Сергея Лаврова в Ереван. Об этом сообщает Telegram-канал «Баграмян 26».

Сергей Лавров в среду, 5 мая, прибыл в столицу Армении, на 6 мая у него запланированы встречи с руководством страны. Самолёт министра приземлился в аэропорту Звартноц, его встречали глава МИД Армении Ара Айвазян и посол Армении в России Вардан Тоганян.

В планах главы российского МИД — посещение мемориального комплекса «Цицернакаберд» и возложение цветов к Вечному огню.

Главной темой рабочего визита министра иностранных дел РФ станет обсуждение договорённостей по Нагорному Карабаху. Приоритетное внимание будет уделено тому, как на практике исполняются заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

После визита в Армению Лавров 10–11 мая посетит с рабочим визитом Баку.

Как сообщалось ранее, визит Лаврова станет продолжением интенсивного российского-армянского политического диалога. Стороны обсудят региональное сотрудничество, а также внешнеполитическую координацию в ЕАЭС, ОДКБ, ООН и других международных органах.