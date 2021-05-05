Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Ереван

https://static.news.ru/photo/cf25773e-adc9-11eb-ade2-96000091f725_660.jpg Фото: t.me/MID_Russia

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Армению, его самолёт приземлился в ереванском аэропорту Звартноц, сообщил Sputnik Армения.

Главу МИД России встречали его коллега Ара Айвазян, посол России в Армении Сергей Копыркин и посол Армении в РФ Вардан Тоганян, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Армению, где встретится с исполняющим обязанности главы правительства республики Николом Пашиняном. Визит станет продолжением интенсивного российского-армянского политического диалога. Стороны обсудят региональное сотрудничество, а также внешнеполитическую координацию в ЕАЭС, ОДКБ, ООН и других международных органах.

Ключевой темой должна стать реализация трёхстороннего соглашения по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, заключённого Пашиняном и президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в ноябре 2020 года. Лавров обсудит с армянскими политиками восстановление инфраструктуры и разблокирование транспортных коммуникаций в регионе.