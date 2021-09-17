Вброс бюллетеней зафиксировали в Кемерово

На избирательном участке № 237 в Кемерово зафиксировали вброс бюллетеней. В связи с этим результаты частично аннулируют. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии Кузбасса Светлана Демидова, передаёт ТАСС.

Информация о совершённом 18 сентября нарушении поступила в Общественную палату РФ, она подтвердилась. На видеозаписи видно, как в урну раз за разом опускают пачки бюллетеней.

На сегодняшний момент территориальной избирательной комиссией Заводского района по городу Кемерово принято решение по признанию недействительными избирательных бюллетеней, находящихся в ящике. Конкретно в этой урне и конкретно за тот период, — заявила Демидова.

Ранее массовый вброс произошёл на выборах в Госдуму в посёлке Клетня Брянской области. Партия КПРФ опубликовала запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как люди кидают в урну множество бюллетеней.

Также из-за видео с вбросом закрыли избирательный участок № 3667 в Балашихе. На опубликованных кадрах видно, что член комиссии с правом решающего голоса выдавала мужчине по несколько бюллетеней из каждой стопки.