Вассерман поборется за место в Госдуме

https://static.news.ru/photo/e3ccb338-c092-11eb-8b55-96000091f725_660.jpg Анатолий Вассерман Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Политолог Анатолий Вассерман стал членом партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Билет, впрочем, он пока не получил, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу политического движения. Однако уже известно, что публицист намерен побороться за место в Государственной думе, которые состоятся осенью.

Анатолий Вассерман официально уже стал членом партии, но пока не получил партийный билет. Его вручат на одном из ближайших мероприятий, — рассказали в партии.

В последние месяцы Вассерман стал чаще высказываться на политические темы. Подчас его мнения достаточно радикальны. Так, например, он предлагал разделить Украину на два региона в составе России.

Ранее стало известно, что к политическому движению примкнул получивший несколько лет назад российское гражданство голливудский актёр Стивен Сигал. В Госдуму он пока не собирается, но уже разработал свой первый законопроект. Документ ужесточает ответственность за экологические преступления: вместо штрафов — реальные сроки заключения.