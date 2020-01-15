Политолог Анатолий Вассерман прокомментировал отставку правительства РФ. По его словам, для достижения эффективного управления страной желательно поменять не только министров, но и рядовых сотрудников.
Отставка же кабинета Дмитрия Медведева случилась по двум причинам,
Во-первых, президент предложил комплекс конституционных реформ, среди прочего меняющих порядок назначения правительства. И на этом фоне ему предоставлена возможность сформировать его по действующим правилам, — считает политолог.
Что качается уходящего правительства, то оно руководствовалось неработоспособной экономической теорией.
В её рамках не осуществимы задачи, стоящие перед страной и перечисленные президентом и в Майских указах 2012 года, и в Майском указе 2018-го, и в нынешнем послании, — объяснил Вассерман.
Ранее NEWS.ru сообщал, что конституционные поправки, анонсированные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, изменят российскую политическую систему. Они также повлияют на сценарии транзита власти в 2024 году. Один из сценариев предполагает, что к 2024 году Владимир Путин встанет во главе правящей партии. Это обусловлено тем, что у фракции будет контроль над правительством, а будущий президент должен будет с ним считаться.
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