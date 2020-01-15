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Конституционные поправки, анонсированные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, изменят российскую политическую систему. Они также повлияют на сценарии транзита власти в 2024 году.

Возможные варианты назвала газета «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. Один из сценариев предполагает, что к 2024 году Владимир Путин встанет во главе правящей партии. Это обусловлено...