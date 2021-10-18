В Великобритании призвали прекратить обвинять Россию в энергокризисе

Евросоюз счёл Россию обязанной оказать помощь на фоне энергетического кризиса, при этом ряд стран, включая Великобританию и США, препятствуют запуску «Северного потока — 2» и обвиняют Москву в попытках извлечь выгоду. Такого мнения придерживается автор материала, опубликованного в британском журнале Spiked.

По мнению журналистки Мэри Дежевски, поведение стран Запада можно охарактеризовать как нелогичное, поскольку они обвиняют Россию в проблемах, которые создали сами.

Существовало также не особо скрытое мнение, что Россия должна каким-то образом признать моральное обязательство помогать Европе либо поставляя больше газа, либо снижая цены, а желательно и то, и другое, — говорится в статье.

Автор материала указала на сдержанную реакцию Кремля. Речь идёт о заявлении президента РФ Владимира Путина о возможности нарастить поставки газа после того, как из ЕС поступит соответствующий запрос.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак выразил уверенность, что стабилизировать ситуацию на европейском газовом рынке поможет запуск «Северного потока — 2». Он сообщил, что трубопровод готов к эксплуатации, но начало транзита газа по нему зависит от разрешения властей Германии.

Новак связал энергетический кризис в Европе с рядом экономических причин и управленческих ошибок. По его словам, обвинения в нём «Северного потока — 2» являются беспочвенными.

18 октября о подаче запроса на участие в сертификации оператора СП-2 объявил «Нафтогаз» Украины. Как сообщил глава компании Юрий Витренко, заявка направлена в Федеральное агентство немецких сетей.