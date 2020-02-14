https://static.news.ru/photo/b8c3d90e-4fdd-11ea-9852-fa163e074e61_660.jpg Мевлют Чавушоглу Фото: Xinhua/Global Look Press

Турецкая делегация приедет в Россию 17 февраля для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Его заявление прозвучало в Мюнхене на конференции по безопасности.

В понедельник наша делегация направится в Россию, — приводит слова министра ТАСС.

Как сообщал NEWS.ru, турецкий президент Реджеп Эрдоган обвинил российские и сирийские войска в нападении на мирных жителей Идлиба. Он считает, что удары Москвы и Дамаска нацелены на гражданское население, а не на террористов. В связи с этим российский посол в Анкаре Алексей Ерхов стал получать угрозы в свой адрес. По его словам, люди желают дипломату смерти. Он напомнил, что пять лет назад подобная ситуация уже случалась в Алеппо. Тогда всё закончилось убийством посла Андрея Карлова.