В тренде или фронде: Красноярск захотел отыграть у Москвы штраф «Норникеля»

Губернатор Красноярского края Александр Усс попросил кабмин выделить субъекту 190,9 млрд рублей на экологические проекты. Это случилось после того, как компания «Норникель» миллиардера Владимира Потанина, на объекте которой в мае 2020 года произошла крупная утечка нефтепродуктов, выплатила по иску Росприроднадзора 146,2 млрд. Но почти вся эта сумма ушла в Москву, а не на нужды пострадавшего региона. Теперь дело обстоит так, будто краевые власти пытаются вернуть эти средства, причём более половины от запрошенной суммы приходится на строительство метро в Красноярске и на компенсацию налогов, которые потерял регион из-за перераспределения штрафа в пользу федеральной казны. Эта ситуация является очередным индикатором межрегионального дисбаланса в России. Подробности — в материале NEWS.ru.

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Из 190,9 млрд рублей, которые затребовал Александр Усс у федерального центра, не больше четверти должно пойти на нужды Норильска, рядом с которым и произошла прошлогодняя утечка нефтепродуктов, пишет специализирующийся на вопросах экологии Telegram-канал «Зелёный змий».

Так, 114 млрд рублей планируется направить на строительство метро в Красноярске, помочь с которым 21 апреля обещал в своём послании Федеральному собранию президент Владимир Путин. Ещё 20 млрд Усс запросил на компенсацию выпадающих доходов Красноярья по налогу на прибыль из-за снижения налоговой базы после выплаты штрафа «Норникелем» в размере 146,2 млрд рублей. Из них федеральному бюджету досталось 145,4 млрд рублей в качестве возмещения вреда водным объектам. На 12 млрд краевые власти намерены приобрести автобусы на газомоторном топливе.

nornickel.ru

На ликвидацию накопленного ущерба окружающей среде на 104 объектах в Норильске площадью 15,3 тысячи гектаров с отходами 2,9 млн тонн, а также на 52 объектах на Таймыре площадью 447,9 гектара правительство Красноярского края намерено потратить 4,2 млрд рублей. Ещё 5,5 млрд — на создание экологически эффективной инфраструктуры по обращению с отходами в Норильске и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе.

Наблюдатели полагают, что Усс своим обращением к кабмину противоречит и вице-премьеру Виктории Абрамченко, которая пообещала распределить штраф «Норникеля» на территории всей Сибири, а не только Красноярского края, и Владимиру Путину, который лишил регион значительной части компенсации от компании Потанина (из 146-миллиардного штрафа только 684,9 млн рублей осталось в крае — их перечислили в бюджет Норильска).

В своём послании глава государства сказал не только о метро Красноярска (в городе-миллионнике планы строительства подземки вынашивают с 1960-х годов, а реализовывать проект начали в начале 1990-х), но и о недопустимости экологических катастроф, подобной норильской. В частности, он призвал парламентариев «ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда, за рекультивацию промплощадок», а также рекомендовал Росприроднадзору и другим уполномоченным ведомствам «действовать жёстко».

Как рассказал красноярский журналист Александр Чернявский, просьба краевого руководства к кабмину связана не только со штрафом «Норникеля» за аварию на ТЭЦ-3. В ней содержатся пункты, которые должны финансироваться по различным федеральным каналам.

«Норникель» — один из основных налогоплательщиков Красноярского края, поэтому логично, что часть штрафа, который ушёл в основном в федеральную казну, пойдёт на решение экологических проблем региона. Единственное, я бы не стал сводить сумму, о которой сказал губернатор, только к экологическому штрафу. Ещё до ЧП Красноярск и Норильск попали в федеральную программу экологического оздоровления самых загрязнённых городов РФ, в которой предусмотрены значительные суммы на экологию. Плюс большая часть этих денег должна пойти на запуск строительства метрополитена в Красноярске. Это вообще никакого отношения к аварии не имеет. Это поручение президента, которое он дал ещё в 2017 году прежнему губернатору Виктору Толоконскому. Так что речь идёт о деньгах из различных источников. Александр Чернявский политический аналитик, собкор «Независимой газеты» в Красноярске политический аналитик, собкор «Независимой газеты» в Красноярске

При этом Чернявский отметил, что отношения Усса и Потанина являются «крайне сложными» ещё с выборов главы края в 2002 году, когда нынешний губернатор Красноярья проиграл Александру Хлопонину, и ЧП в Норильске в 2020-м их не улучшило. Однако в результате противостояния стороны нашли компромисс и в феврале заключили перемирие, подписав ряд важных соглашений по развитию Норильска и Енисейского Севера, включающих модернизацию инфраструктуры.

Nornickel/facebook.com

Федерализм или единство?

Перераспределение штрафа «Норникеля» в федеральную казну и выпадающие доходы Красноярского края — это яркий пример «бюджетной вертикали», из-за которой большинство российских регионов лишаются собственных средств, зачастую сводя концы с концами. Следствием такого положения дел становится бюджетный дефицит и, как следствие, упадок региональной инфраструктуры, зарплаты на уровне стран третьего мира и многие другие неприятные явления.

Как заявил Чернявский, многие считают нынешние межбюджетные отношения несправедливыми и требующими пересмотра. И их «пересматривают, но в другую сторону». Он отметил, что после выплаты рекордного штрафа «Норникеля» по иску Росприроднадзора на федеральном уровне «неприлично оперативно» было скорректировано законодательство по экологическим платежам. В результате в Москву ушли те деньги, которые должны были поступить в муниципальный бюджет пострадавшей от ЧП территории. И вряд ли это логично и справедливо, уверен эксперт.

Публицист Павел Пряников полагает, что модернизация межбюджетных отношений давно назрела. Он напомнил, что, по подсчётам экономистов, если оставлять все акцизы в регионах, то это дало бы им до 600 млрд рублей в год. Кроме того, Пряников считает, что часть штрафов, а также конфискованных активов у коррупционеров тоже должны оставаться в субъектах.

Плюсы [перераспределения средств в пользу субъектов] — материальная заинтересованность регионов в экономическом развитии и наведении элементарного порядка. Как известно, деньги всегда — лучший стимул. Минусы — рентно богатые регионы могут получать неоправданно большие преференции. Они уже есть. Например, НДФЛ в России уплачивается по месту работы, а не по месту регистрации работников, как это происходит в той же Германии. Так, в случае Москвы на территории субъекта работает 1,2--1,4 млн жителей Подмосковья и до 1 млн вахтовиков из других регионов. И НДФЛ от их заработков остаётся в столице, а не перераспределяется в регионы их проживания. То же самое касается вахтовиков в северных, нефте- и газодобывающих регионах. Павел Пряников публицист публицист

Пряников признаёт, что в нынешних условиях федеральные власти остаются приверженцами «бюджетного централизма». Таким способом, как кажется центру, он купирует сепаратизм, а также повышает лояльность местных элит. Сложившаяся ситуация, по мнению публициста, является «рецидивом вечной гиперцентрализации страны, идущей ещё со Средних веков». Плюс свою роль играет отсутствие местного парламентаризма, развитых СМИ и НКО, которые могли бы быть эффективными контролёрами действий крупных московских компаний в регионах.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экономист Василий Колташов, в свою очередь, полагает, что наряду с бюджетным централизмом существуют проблемы неравномерности распределения доходов, которые связаны с особенностями российского федерализма. При этом он считает, что решением этих проблем может стать не бюджетная децентрализация, а переподчинение социальных вопросов от регионов и муниципалитетов федеральному центру.

Крупные компании зарегистрированы и платят налоги в Москве, а работают в регионах. По этой причине у столицы денег на замену плитки очень много, а региональные власти не знают, чем платить учителям и врачам зарплаты, да и величина этих выплат в разы меньше, чем в Москве. Может быть, необходимо начать забирать у региональных властей некоторые сферы ответственности. Например, правоохранительные органы подчиняются центру. Система здравоохранения и образования тоже должна быть централизована. А региональные власти должны заниматься местным благоустройством, инфраструктурными проектами. Нам нужно двигаться не по пути «давайте просто дадим денег регионам», потому что в этом случае мы придём к «параду суверенитетов» 1990-х и увидим, что вместо ликвидации последствий аварий будет ликвидация финансовых затруднений в семье губернатора. Его семья и родственники будут богатеть, а экологические проблемы — решаться старым методом: у нас в регионе критики нет, а виновата всегда Москва. Василий Колташов руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества

Колташов не исключает, что федерализм следует оставить только в культурной плоскости, перейдя к конструированию унитарного государства с созданием единой оплаты ставок труда в образовании, здравоохранении. При этом экономист считает необходимым равномерное распределение налогов с доходов предприятий — «по регионам по числу граждан, а не там, где эти компании зарегистрированы».

Логика капитала

Комментируя ситуацию в Красноярском крае, Колташов считает, что региональные власти имеют полное право запрашивать компенсации у государства. При этом центральные власти должны спрашивать с компаний, виновных в экологических бедах.

Существование компании «Норникель» противоречит интересам России в том виде, в котором она есть. Это должно быть унитарное государственное предприятие в силу необычайной ценности добываемого ресурса. Её приватизация — это был запредельный куш. Компании Потанина заинтересованы в поддержании инфраструктуры, но не в её развитии, потому что это нерентабельно, прибыли нет. Эти компании существуют десятилетиями, но никакой инфраструктурной революции в регионах они не произвели, — обращает внимание Колташов.

Собеседник NEWS.ru подчёркивает, что с точки зрения большого бизнеса государство является страховых агентом, и если капиталисты где-то «напортачат» и получат большие убытки, то, по их логике, всё это нужно покрыть за счёт казны. Последняя должна существовать не для того, чтобы решать региональные социальные проблемы и обеспечивать экономический рост за счёт крупных инфраструктурных программ, а для покрытия текущих чрезвычайных нужд капитала.

В 2008 году эту идеологию выразил Джордж Сорос, который является не только финансистом, но и деятелем идеологического фронта большого бизнеса. Он сказал, что если случается что-то неприятное, государство просто должно давать денег и не требовать в обмен на них акции компаний. В случае же с экологическими катастрофами очевидно, что компании как минимум должны рассчитаться своими акциями перед государством за случившееся, если они не готовы платить живыми деньгами, — говорит Колташов.

Ранее сообщалось, что в преддверии судебных слушаний по иску Росприроднадзора к дочерней компании «Норникеля» о взыскании штрафа за ущерб от разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 под Норильском стали распространяться слухи о давлении на судью. От неё якобы потребовали снизить сумму претензий с изначальных 147,7 млрд рублей до 17,9 млрд. Привлечённая корпорацией Потанина экспертная организация «Экотерра» указала, что объём ущерба в несколько раз ниже, чем тот, о котором заявили в природоохранном ведомстве. Однако Фемида в феврале назначила сумму компенсации в размере 146,2 млрд. После этого миллиардер заявил, что «Норникель» усвоил урок с ЧП на ТЭЦ-3, а в пресс-службе организации добавили, что не будут обжаловать решение суда.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.