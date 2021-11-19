В Совфеде прокомментировали резолюцию о непризнании Путина после 2024 года

Принятие конгрессом США резолюции о непризнании выборов 2024 года, если в них будет участвовать президент России Владимир Путин, приведёт к разрыву российско-американских отношений. Сам же документ циничен и лишён какого-либо здравого смысла. Об этом заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя недавнюю инициативу конгресса.

Я убеждён, что этот документ не пройдёт. Но если резолюция будет принята, это приведёт к разрыву отношений России с США, — подчеркнул он.

Ранее в палату представителей Конгресса США поступило предложение не признавать Владимира Путина президентом России после 7 мая 2024 года. Как сообщил один из авторов проекта резолюции, демократ Стив Коэн, поправки в Конституцию России об «обнулении» сроков президентства были внесены незаконно, поэтому попытки российского лидера остаться у власти после предстоящих выборов также будут нелегитимными.

Отмечается, что любая попытка Владимира Путина остаться в должности президента после окончания его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны США. Также поясняется, что резолюция будет носить рекомендательный характер даже в случае её принятия.