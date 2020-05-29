В Совфеде прокомментировали перехват американских бомбардировщиков

https://static.news.ru/photo/93e8f1c4-a1c1-11ea-8848-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что попытки США устрашить Россию, отправляя бомбардировщики к её границам, безрезультатны.

Об этом он сказал РИА Новости, комментируя перехват истребителями ВКС РФ американских военных самолётов над Чёрным и Балтийским морями. По его словам, своими действиями они «подставляют своих европейских союзников». Джабаров подчеркнул, что подобная попытка «акции устрашения» бессмысленна.

Это нехорошая тенденция. Тем самым США подставляют своих европейских союзников, ведь не гоняют же американцы свои самолёты к нам через океан, они взлетают с американских баз в Европе, — заявил он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российские истребители, сопровождавшие бомбардировщики США, приближались к ним на безопасное расстояние. Об этом сообщили в Минобороны РФ.