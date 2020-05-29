В Совфеде прокомментировали перехват американских бомбардировщиков

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что попытки США устрашить Россию, отправляя бомбардировщики к её границам, безрезультатны.
Об этом он
Это нехорошая тенденция. Тем самым США подставляют своих европейских союзников, ведь не гоняют же американцы свои самолёты к нам через океан, они взлетают с американских баз в Европе, — заявил он.
Ранее NEWS.ru писал о том, что российские истребители, сопровождавшие бомбардировщики США, приближались к ним на безопасное расстояние. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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