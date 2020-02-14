https://static.news.ru/photo/245a5f10-4fd6-11ea-a74c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Джабаров Фото: council.gov.ru

Заявление президента Литвы, что республика помогает НАТО эффективно «сдерживать» Россию, выглядит смешно. Об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Он подчеркнул, что нападать на Литву никто и не собирался, а в случае если НАТО начнёт военные действия против России, республика станет первой мишенью для возможного ответного удара.

Во-первых, никто на Литву нападать не собирался, иначе никто не дал бы ей в 1991 году независимость. Во-вторых, я не очень представляю, какими силами Литва, в случае чего, может сдерживать Россию, — заявил он в интервью RT.

По его словам, это очевидный «расчёт на „старшего брата“ в лице НАТО». Однако, как считает Джабаров, президент Литвы, как и другие европейские политики, не понимает масштаба той угрозы, «которую они сами на себя могут навлечь».

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что США и другие члены НАТО помогают его республике эффективно «сдерживать» Россию. Политик также высказался за постоянное обучение вооружённых сил Литвы на манёврах контингента Североатлантического альянса.